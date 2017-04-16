Фестиваль Приморской лиги КВН пройдет во Владивостоке

Мероприятие состоится 18 апреля

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

18 апреля стартует с фестиваля новый сезон Приморской лиги Международного Союза КВН стартует с Фестиваля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В новом сезоне будут принимать участие 17 команд. Стоит отметить, что в этом году география участников увеличилась.

Команды будут готовиться к выступлению на фестивале четыре дня. Ребята будут работать над улучшением своих выступлений под руководством опытного редактора. Также будет определена команда – победитель фестивального турнира «Разминка». Программа фестиваля включает в себя не только непосредственную подготовку к гала-концерту, но и серию обучающих семинаров «Школа КВН».

Напомним, что игры КВН в Приморском крае проходят с 1988 года, именно тогда был проведен первый турнир среди университетов. С тех пор игры и турниры КВН проходят регулярно. На данный момент Приморская лига входит в структуру официальных лиг Международного Союза КВН в статусе региональной. Чемпион Приморской региональной лиги Международного Союза КВН традиционно представляет Приморский край на Международном фестивале команд КВН, проходящем в городе Сочи в январе.