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Российские власти утвердили правила ведения регистра ВИЧ-инфицированных

Больных обеспечат лекарственными препаратами
Фото: moi-portal.ru Фото: moi-portal.ru
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Российские власти утвердили правила ведения регистров ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом с целью формирования федеральных и региональных баз данных в целях организации оказания им медпомощи, в том числе обеспечения лекарственными препаратами. Соответствующее постановление было опубликовано 14 апреля на сайте кабинета министров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

«Органы государственной власти субъектов РФ будут вести региональные сегменты федеральных регистров и предоставлять содержащиеся в них сведения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти», — говорится в опубликованной к документу справке.

Следует уточнить, что новые правила позволят сформировать федеральные и региональные базы данных о ВИЧ-инфицированных, и лицах, больных туберкулезом, находящихся на медицинском обслуживании в медицинских организациях, в целях организации оказания им медицинской помощи, в том числе и для обеспечение лекарственными препаратами.

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