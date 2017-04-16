В Китае‍ создали корпус копии корабля «Титаника»

Стоимость проекта составила $140 млн

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

В Китае создали корпус копии корабля «Титаник» в натуральную величину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Полномасштабную копию знаменитого судна, работа над которой началось в январе 2014 года в туристических целях, возводят у берегов реки Цицзян в городском округе Суйнин.

Отметим, что строительством занималось дочернее предприятие китайской кораблестроительной корпорации CSIC по американскому проекту.

Известно, что копия корпуса, длина корпуса которой составляет 296 м, а ширина — 28,19 м, будет стоять на гидравлических подпорках. Посредством подпорок для туристов будут создавать симуляцию затопления: копия «Титаника» будет трястись, как при столкновении с айсбергом.

Кстати, стоимость проекта составила $140 млн.