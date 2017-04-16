Житель Новосибирска жестоко убил 19 девушек

Свою вину фигурант дела не признает

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в убийствах 19 девушек, совершенных в 1998-2005 годах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Установлено, что мужчина знакомился с девушками на улицах, предлагал им вместе провести время, а затем отвозил на автомобиле в безлюдные места, где убивал. Тела жертв преступник расчленял, а останки разбрасывал по пустырям. Самой младшей жертве было 18 лет, старшей – 31.

В ходе расследования было допрошены свыше восьми тысяч свидетелей и проведено более 300 экспертиз.

В прошлом году было установлено, что генотип убийцы совпадает с биологическим образцом мужчины, ранее подозревавшегося в совершении преступления. В апреле 2016 года подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО.

Отметим, что психиатрические экспертизы признали мужчину полностью вменяемым.

Свою вину мужчина в совершении убийств не признал, хотя ранее давал признательные показания по всем инкриминируемым ему преступлениям.