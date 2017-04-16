Владимир Путин заработал в 2016 году почти 9 миллионов рублей

Президент РФ отчитался о доходах

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Владимир Путин отчитался о доходах за предыдущий календарный год. Его доход за 2016 год, судя по декларации, составил более 8,8 млн руб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Если говорить точно, то президент России Владимир Путин за 2016 год заработал 8 млн 858 тыс. 432 руб. Такие сведения содержатся в декларации главы государства за минувший год, опубликованной 14 апреля на сайте Кремля. По сравнению с предыдущим годом доход президента России уменьшился примерно на 33 тыс. руб., в 2015 году доход Путина составил 8 млн 891 тыс. 777 руб.

Владимир Путин также указал в декларации, что владеет тремя автомобилями: двумя ГАЗ М-21 и «Нивой». Кроме того, в декларации числится автомобильный прицеп «Скиф».

Кроме того, в собственности у президента по-прежнему находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв.м, квартира (77 кв.м) и гараж (18 кв.м). Также у Путина в пользовании квартира площадью 153,7 кв м. и гаражное место (18 кв.м). Все объекты находятся в России.

Сумма доходов российского президента в 2015 году составляла 8,9 миллиона рублей. Об этом сообщалось в апреле минувшего года. Новых объектов недвижимости или транспорта в его собственности с прошлого года не появилось.

В 2014 году Владимир Путин задекларировал доход в 7,7 миллиона рублей, в 2013-м — 3,7