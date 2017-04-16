Джин помогает похудеть, - ученые

Самый безопасный алкогольный напиток

Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Ученые из Латвии в ходе исследования выяснили, что употребление джина ускоряет метаболизм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Food&Nature. Как оказалось, данный напиток поможет похудеть.

Специалисты провели исследование на мышах. Результат показал, что употребление этого алкогольного напитка запускает процесс интенсивного сжигания калорий. Таким образом, обмен веществ ускоряется на 17%.

По мнению специалистов, данный процесс может происходить из-за содержания в напитке богатых антиоксидантами ягод можжевельника, которые представляют собой природное мочегонное средство, которое улучшает пищеварение, а также помогает облегчить вздутие живота. В народной медицине, можжевельник используется для облегчения проблем с воспалением суставов у людей, страдающих от артрита.

Эксперты отметили, что джин с тоником посчитали самым безопасным алкогольным напитком для людей с диабетом 1 типа. Специалисты советуют избегать потребления лишних калорий, советуя попробовать джин с небольшим количеством тоника либо добавкой розмарина, базилика, огурца для изменения исключительно аромата.