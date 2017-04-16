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Общество

Студент из Санкт-Петербурга сам себя подорвал на взрывчатке

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 16 апреля , РИА Vladnews.

Студент-первокурсник, пострадавший вечером 13 апреля в Санкт-Петербурге при взрыве самодельного взрывного устройства, лично изготовил это устройство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ.

Напомним, вечером в четверг у 17-летнего подростка в руках взорвался неизвестный предмет. Парень был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики сделали ему сложную операцию, ампутировали руку и ввели в медикаментозную кому.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводятся все необходимые экспертизы.

В настоящее время молодой человек находится в реанимации. 

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