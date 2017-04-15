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Общество

Пасхальная утреня и Ночной крестный ход состоятся во Владивостоке

Совершит праздничное богослужение митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин
Фото: Нателла Терещенко VladNews Фото: Нателла Терещенко VladNews
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Службы Великой Субботы прошли в храмах Владивостока, сообщает РИА VladNews. Православные готовятся встречать Светлый праздник Воскресения Христова - Пасху. 

Надо отметить, что в этом году Пасха у православных и католиков совпадает и состоится в один день - 16 апреля, что в церковных календарях встречается довольно редко. Обычно католический праздник Воскресения Христова на одну две недели опережает православный. Но смысл Пасхи от этого не меняется: христиане празднуют Воскресение Господне после страданий, распятия и смерти на кресте. 

Дни Страстной седмицы завершились 15 апреля, когда Церковь вспоминала последние дни земной жизни Иисуса Христа. Это время покаяния особенно важно для духовной жизни каждого христианина. Верующие усиливают молитву и держат строгий пост, дабы очиститься от грехов и достойно встретить Светлый праздник Пасхи.

Во Владивостоке тысячи людей посетили службы в православных храмах, а после освятили пасхальную трапезу, которая обычно состоит из окрашенных яиц и куличей. В Покровском кафедральном соборе чин освящения куличей проходил весь субботний день до позднего вечера. Благочинный собора игумен Тихон (Иршенко) совершил несколько богослужений.

В ночь с Великой Субботы на Пасхальное Воскресенье, 16 апреля, во всех храмах Владивостока пройдут праздничные службы

Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин совершит Пасхальную утреню с Ночным Крестным ходом вокруг храма и Ночную Пасхальную Литургию свт. Иоанна Златоуста в Покровском кафедральном соборе (начало в 00.00 часов).

Епископ Уссурийский Иннокентий, викарий Владивостокской епархии, совершит Ночную Пасхальную Литургию в Успенском храме Владивостока в ночь на 16 апреля, (начало в  00.00 часов).

Городской Пасхальный крестный ход состоится днем 16 апреля. С 12 часов во Владивостоке архиереи, духовенство и верующие пройдут от Покровского кафедрального собора к центральной площади, где будет совершен Пасхальный молебен.

16 апреля, с 17 часов начнется Великая Соборная Пасхальная вечерня. Служение праздничного богослужения в Покровском кафедральном соборе возглавят митрополит Вениамин и епископ Иннокентий. За богослужением пройдет Пасхальная благотворительная акция.

На снимке: митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. Проповедь на Пасху 2016 года.

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