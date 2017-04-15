Марихуана делает их мужчин геев, - ученые

Психотропное средство снижает сексуальную выносливость

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, как марихуана влияет на сексуальную ориентацию мужчин и их половую жизнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Рен.ТВ

По словам специалистов, мужчины, употребляющие марихуану, могут проявлять гомосексуальность. А также именно марихуана становится главной причиной бесплодия у представителей сильного пола.

Однако сами участники эксперимента сообщили, что марихуана усиливала у них сексуальное влечение, правда, со временем у этих людей снижается сексуальная выносливость.