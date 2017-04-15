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Политика и экономика

Доллар и евро упали на выходных

Официальный курс валют на ближайшие дни
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Центробанк РФ снизил официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник, 15-17 апреля. Так, курс евро опустился на 51 копейку - до 59,77 рубля, а курс доллара - на 31 копейку - до 56,29 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 39,75 копейки, до 57,86 рубля.

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников считает, что на следующей неделе основной тон отечественной валюте будет задавать геополитика.

Причем очагом геополитической напряженности может быть не только Сирия, но и Северная Корея. Так, президент США Дональд Трамп уже намекнул на возможность превентивного удара по КНДР. То есть, в ближайшие недели нас ждет период повышенной неопределенности и напряженности.

«Инвесторы не любят эти два понятия, поэтому следует и далее ожидать постепенного выхода капитала из высокодоходных и рисковых активов. С нашей точки зрения, на следующей неделе пара USD/RUB имеет неплохие шансы достичь отметки в 57 рублей, EUR/RUB способна стабилизироваться над уровнем 60 рублей», - считает Мельников.

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