Наркопреступник с марихуаной задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В Михайловке сотрудники правоохранительных органов совместно с ДНД провели профилактический рейд «Правопорядок», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Инспекторы и дружинники остановили для проверки 47-летнего мужчину, у которого был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилась трехлитровая банка с растительным веществом со специфическим запахом.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной массой 582 гр, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей.