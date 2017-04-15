Грабитель пенсионерок задержан в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Артема, которая рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали 30-летнего злоумышленника. В ходе досмотра у него был обнаружен гражданский паспорт заявительницы.

Установлено, что потерпевшая возвращалась домой, когда со спины на нее напал неизвестный. Мужчина толкнул женщину, потеряв равновесие, она упала. Грабитель выхватил сумку и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит лишение свободы до 2 лет 6 месяцев.