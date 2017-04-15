Ученые составили список полезных напитков

Специалисты проанализировали все напитки

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Ученые решили выяснить, какие напитки оказывают положительное влияние во время занятий спортом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

Специалисты в ходе исследования проанализировали воздействие каждого напитка на организм человека. Результат показал, что самым полезным напитком является обычная вода.

По словам экспертов, для большинства молодых спортсменов наличие добавок сахара и соли являются жизненно необходимыми. Спортивные напитки способны частично восстановить затраченные ресурсы во время тренировки.

Отмечается, что у спортивных напитков есть свои последствия. Так, спортивные напитки с сахарными добавками способны привести к проблемам с весом, и поставить под угрозу здоровье зубов.

Энергетические напитки, содержащие кофеин или другие стимуляторы, способны вызвать аритмию, головные боли, расстройство желудка, неврозы.

А вот обычная вода является наилучшим решением в данном случае. Она также способна помочь человеку восстановиться, но не имеет никаких побочных эффектов.