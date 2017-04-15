Ученые узнали, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств

Специалисты провели эксперимент

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, как выбрать идеальное фото для сайта знакомств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По мнению специалистов, необходимо прибегнуть к помощи незнакомца. Как оказалось, именно незнакомые люди определяют впечатление от фото человека за несколько первых секунд и это оказывается определяющим для романтических и других перспектив владельца снимка.

Специалисты провели эксперимент, участниками которого стали более 100 студентов. Добровольцы должны были предоставить по 12 случайных фото и выбрать из них по 2 снимка - самый удачный и самый неудачный для публикации в Сети. Участники эксперимента оценивали чужие фотографии по семибальной шкале, выбирая лучшие и худшие. Эксперты оценили результаты и пришли к выводу, что фото лучше выбирают незнакомые люди. Например, подобранные случайными людьми фотографии как лучшие, оказались популярнее в Сети в несколько раз, чем те, которые отбирали владельцы.