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Вандалы Владивостока разрушают детскую площадку для инвалидов

Не разрушайте детство!
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Подобных аттракционов, предназначенных для детей с особыми потребностями, изначально на площадке было 7. Вот здесь, где сейчас болтается голая цепь, еще недавно висела большая качеля – главное развлечение именно для детей с ограниченными возможностями. Правда, за год ее ломали трижды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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