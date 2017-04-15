Вандалы Владивостока разрушают детскую площадку для инвалидов

Не разрушайте детство!

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Подобных аттракционов, предназначенных для детей с особыми потребностями, изначально на площадке было 7. Вот здесь, где сейчас болтается голая цепь, еще недавно висела большая качеля – главное развлечение именно для детей с ограниченными возможностями. Правда, за год ее ломали трижды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.