Детские соревнования по плаванию собрали во Владивостоке почти 1000 спортсменов

Самый крупный чемпионат прошел в столице Приморья

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

1000 самых настоящих дельфинов собрались в бассейне спорткомплекса Олимпиец. Соревнования по плаванию с говорящим названием "Дельфиненок" традиционно прошли во Владивостоке. На самом крупном детском чемпионате в борьбу вступили пловцы в возрасте от 7 до 11 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.