1000 самых настоящих дельфинов собрались в бассейне спорткомплекса Олимпиец. Соревнования по плаванию с говорящим названием "Дельфиненок" традиционно прошли во Владивостоке. На самом крупном детском чемпионате в борьбу вступили пловцы в возрасте от 7 до 11 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Детские соревнования по плаванию собрали во Владивостоке почти 1000 спортсменов
Самый крупный чемпионат прошел в столице ПриморьяВладивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.
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