"Первая пара" Владивостока - лучшие на ДВ!

Известные радиоведущие победи в конкурсе "Вместе радио"

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Ведущие утреннего шоу «Первая пара» на радио «Лемма» представят Владивосток в Москве на всероссийском профессиональном конкурсе «Вместе-радио», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.