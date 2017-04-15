В районе Шаморовского перевала появилась мемориальная табличка, посвященная летчикам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке увековечили память погибших летчиков
"Авиапоиск"Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.
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