Бывший руководитель театра оперы и балета во Владивостоке предстанет перед судом

Антон Лубченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Бывший руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Генпрокурату РФ.

По версии следствия, Лубченко с декабря 2014 года по апрель 2015 года являлся руководителем Приморского театра оперы и балета и заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования.

Также, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты «бизнес-класса» для осуществления поездок в личных целях.

В результате преступных действий был причинен ущерб в сумме 2,5 млн рублей. В ходе следствия Лубченко добровольно возместил ущерб на сумму 686 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.