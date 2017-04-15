Двухэтажный дом сгорел ночью в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу вечером, 14 апреля, на станции Бурлит произошло возгорание в двухэтажном доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 20.55. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты.

В 21.24 возгорание было локализовано, а в 23.40 – полностью ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Угрозу соседним объектам пожар не создал.