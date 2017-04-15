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Общество

В понедельник Владивосток накроют ливневые дожди

Осадки буду сопровождаться сильным ветром
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В понедельник в Приморье ожидается значительно ухудшение погоды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Рабочая неделя начнется с дождей, в горных районах ожидается и снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южной половине края. Осадки создадут сложную обстановку на дорогах края. На горных перевалах возможны гололедные явления. На побережье края усилится ветер до 20–27 м/сек.

Днем во вторник, 18 апреля, в крае осадки и ветер начнут ослабевать, а к середине недели сохранятся лишь в отдельных районах.

Температурный фон во время ухудшения погоды ожидается неоднородным. Температура воздуха в ночь на понедельник при облачности будет держаться выше нуля, +1…+6 °С, при прояснениях опустится до 0…−9 °С. Днем в понедельник максимальная температура воздуха составит +11…+18 °С, на побережье +3…+10 °С. В дальнейшем температурный фон понизится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке дождь начнется в понедельник, 17 апреля, ночью на вторник интенсивность его увеличится, а днем дождь прекратится. Северный ветер будет усиливаться до 18–25 м/сек. Температура воздуха ночью в начале недели составит +4…+7 °С, в дальнейшем похолодает, +1…+3 °С. Максимальная температура в понедельник днем +6…+8 °С, к середине недели повысится до +10…+12 °С.

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