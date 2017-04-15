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Во Владивостоке освятили пасхальные куличи

Традиция, которой уже 20 лет
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Накануне Святого Праздника Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин освятил пасхальную продукцию самого крупного в крае предприятия хлебопроизводства. Такая процедура уже давно стала доброй традицией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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