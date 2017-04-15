Во Владивостоке освятили пасхальные куличи

Традиция, которой уже 20 лет

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Накануне Святого Праздника Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин освятил пасхальную продукцию самого крупного в крае предприятия хлебопроизводства. Такая процедура уже давно стала доброй традицией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.