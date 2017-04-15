Накануне Святого Праздника Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин освятил пасхальную продукцию самого крупного в крае предприятия хлебопроизводства. Такая процедура уже давно стала доброй традицией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке освятили пасхальные куличи
Традиция, которой уже 20 летВладивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.
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