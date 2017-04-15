Сын Амура не захотел заводить дружбу в козлом 12:13, 15 апреля Сын Амура не захотел заводить дружбу в козлом (Видео)
Юный певец из Приморья покинул шоу «Голос. Дети» 11:47, 15 апреля Юный певец из Приморья покинул шоу «Голос. Дети» (Видео)
Один авиарейс прибудет во Владивосток раньше времени 10:22, 15 апреля Один авиарейс прибудет во Владивосток раньше времени
Новостная лента
Апрель, 15 суббота
12:32
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
12:32
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
12:32
В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху Эксклюзив
12:13
Сын Амура не захотел заводить дружбу в козлом Видео
11:47
Юный певец из Приморья покинул шоу «Голос. Дети» Видео
11:18
Обезжиренное молоко спасает от депрессии, - ученые
10:49
Приморцы ограбили овощной ларек
10:22
Один авиарейс прибудет во Владивосток раньше времени
10:13
Глава Владивостока рассказал, что его семье постоянно угрожают
10:07
Гороскоп на 15 апреля
09:59
Во Владивостоке сегодня по-летнему тепло
07:27
Компании-перевозчики Владивостока примут участие в общегородском субботнике
06:20
За овощами, мёдом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
05:12
Формулу расчета ОДН узнали управдомы Владивостока
04:10
Патриотическими акциями, торжественными и праздничными мероприятиями во Владивостоке отметят День Победы
03:06
У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» пройдет «Вахта памяти»
02:37
Отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 4 пройдёт во Владивостоке
01:14
Детей Владивостока наградили за "Вдохновение"
00:03
Танцевальной коллектив «Стрекоза» детской школы искусств № 5 Владивостока отмечает 10-летний юбилей
Апрель, 14 пятница
23:28
Акция «Гордость» пройдет 21 апреля на Морском кладбище Владивостока
22:06
Юбилейный международный турнир «Мемориал Юрия Потапова» соберет во Владивостоке сильнейших самбистов мира
21:32
Незаконно установленные объекты сносят во Владивостоке Фото
20:02
Владивосток – Ниигата: сотрудничество городов-побратимов развивается
19:20
Во Владивостоке традиционно пройдет акция «Георгиевская лента»
18:11
​Во сколько обойдется Пасха приморцам? Эксклюзив
18:09
Завершено строительство подпорных стен на улице Светланской и Адмирала Кузнецова во Владивостоке Фото и Видео
17:56
Началась регистрация на «Зеленый марафон»
17:52
В ДФО за I квартал года появились новые инвестпроекты на более чем 10 миллиардов рублей
17:43
Питьевая вода в Приморье неудовлетворительна в 1,26% проб
17:33
Эко-экскурсии организованы для школьников и студентов столицы Приморья
17:22
Когда и как красить яйца на Пасху-2017
17:22
Автомобилисты Владивостока остались без страховки Эксклюзив
17:16
В выходные в Приморье будет тепло, но дождливо
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Сын Амура не захотел заводить дружбу в козлом

Животных расселили в разные вольеры
Фото: Сафари-парк Фото: Сафари-парк
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Дети известных тигра Амура и козла Тимура не смогли ужиться в одном вольере, сообщает РИА VladNews.

Тимурид и Шерхан не смогли ужиться вместе как их знаменитые родители, поэтому руководство Сафари-парка расселили животных в разные вольеры.

Как оказалось, Шерхан однажды схватил Тимурида за ногу. Хоть инцидент и произошел во время игры, руководство не стало рисковать жизнью козла.

- Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан - не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел. У Шерхана друг – собака Табак, - сообщили в Приморском Сафари-парке.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Юный певец из Приморья покинул шоу «Голос. Дети»
11:47, 15 апреля 2017 Юный певец из Приморья покинул шоу «Голос. Дети»

Федору Хвастову не удалось выдержать поединок

Один авиарейс прибудет во Владивосток раньше времени
10:22, 15 апреля 2017 Один авиарейс прибудет во Владивосток раньше времени

Изменение в расписании

Гороскоп на 15 апреля
10:07, 15 апреля 2017 Гороскоп на 15 апреля

Сегодня будет присутствовать раздражение

Во Владивостоке сегодня по-летнему тепло
09:59, 15 апреля 2017 Во Владивостоке сегодня по-летнему тепло

В крае местами небольшой дождь

Компании-перевозчики Владивостока примут участие в общегородском субботнике
07:27, 15 апреля 2017 Компании-перевозчики Владивостока примут участие в общегородском субботнике

Сегодня во Владивостоке работают 13 коммерческих компаний

За овощами, мёдом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
06:20, 15 апреля 2017 За овощами, мёдом и саженцами – на центральную площадь Владивостока

В субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов

Формулу расчета ОДН узнали управдомы Владивостока
05:12, 15 апреля 2017 Формулу расчета ОДН узнали управдомы Владивостока

«Молодой управдом»