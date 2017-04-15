Сын Амура не захотел заводить дружбу в козлом

Животных расселили в разные вольеры

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Дети известных тигра Амура и козла Тимура не смогли ужиться в одном вольере, сообщает РИА VladNews.

Тимурид и Шерхан не смогли ужиться вместе как их знаменитые родители, поэтому руководство Сафари-парка расселили животных в разные вольеры.

Как оказалось, Шерхан однажды схватил Тимурида за ногу. Хоть инцидент и произошел во время игры, руководство не стало рисковать жизнью козла.

- Тигренок и козлик будут жить в разных вольерах. Шерхан - не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел. У Шерхана друг – собака Табак, - сообщили в Приморском Сафари-парке.