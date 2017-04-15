Юный певец из Приморья покинул шоу «Голос. Дети»

Федору Хвастову не удалось выдержать поединок

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

13-летний Федор Хвастов из Дальнегорска покинул проект «Голос.Дети», сообщает РИА VladNews. Юный певец не смог пройти этап «поединки».

Суть этапа в том, что команда из трех человек исполняет одну песню, только один участник из каждой «тройки» может пройти в следующий этап.

13-летний Федор Хвастов попал в команду Димы Билана.

-Его звукоизвлечение мне попомнило 80-е, поэтому я нажал на кнопку. Это абсолютно неподражаемая «краска» в моей команде, - рассказал Дима Билан после «слепого» прослушивания.

Федор совместно с Миланой Пак и Рамизом Рулевом исполнили песню «Время моей жизни» на английском языке. Однако участнику из Приморья пройти дальше не удалось.

- Я хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал и волновался за меня. Хочу сказать спасибо Диме за то, что повернулся ко мне и принял меня в свою команду, - сказал Федор Хвастов в своем в завершении.