Обезжиренное молоко спасает от депрессии, - ученые

Чаще расстройствами страдают женщины

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследований выяснили, что употребление обезжиренных продуктов заметно сокращает риск развития депрессий у человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Medical Xpress.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 1,1 тыс. добровольцев, из которых 897 – мужчины. Из представителей мужского пола депрессией страдали 31.2%, женский показатель составил 31, 7%. Результат показал, чтобы избавить от подавленного состояния, достаточно пить один-четыре раза в неделю обезжиренное молоко.

По словам ученых, обезжиренное молоко способно снизить склонность к депрессивному расстройству. При этом достаточно пить обезжиренные молочные продукты всего несколько раз в неделю.