Приморцы ограбили овощной ларек

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы Уссурийска, которая сообщила, что неизвестные проникли в посещение овощного киоска и украли продукты питания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав защитные рольставни и выдавив стеклопакет.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих жителей Уссурийска, которые дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.