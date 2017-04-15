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Происшествия

Приморцы ограбили овощной ларек

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы Уссурийска, которая сообщила, что неизвестные проникли в посещение овощного киоска и украли продукты питания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 13 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав защитные рольставни и выдавив стеклопакет.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих жителей Уссурийска, которые дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.

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