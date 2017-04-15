Приморцы ограбили овощной ларек

В отдел полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы Уссурийска, которая сообщила, что неизвестные проникли в посещение овощного киоска и украли продукты питания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Ущерб составил 13 тысяч рублей.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что злоумышленники проникли в помещение киоска, взломав защитные рольставни и выдавив стеклопакет.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих жителей Уссурийска, которые дали признательные показания. Часть похищенного изъята и возвращена владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Злоумышленникам грозит лишение свободы до пяти лет.