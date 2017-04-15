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Дело Пушкарёва

Глава Владивостока рассказал, что его семье постоянно угрожают

Телефоны родственников Игоря Пушкарева начали прослушивать
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 апреля, во Владивостоке появились баннеры с призывом временно отстраненного главы Владивостока Игоря Пушкарева, чтобы правоохранительные органы перестали угрожать его семье, сообщает РИА VladNews.

По словам Игоря Пушкарева, за все время его нахождения под стражей на него и его родственников постоянно оказывается давление, применяются незаконные методы, с целью которых является принудить его к даче показаний, которые устроили органов предварительного следствия.

- Одно дело, когда мне отказывают в свиданиях с моими близкими в попытках сломать мою позицию. Но когда дело доходит до «прослушки» детей и прямых угроз снять с самолета мою супругу – это за пределами допустимого! Отсутствие доказательств не должно быть причиной для самых настоящих гонений. Поэтому я буду отстаивать не только свою невиновность, но и всеми возможными способами защищать свою семью! – написал Игорь Пушкарев.

Отметим, что баннеры появились в ночное время, а уже после обеда их начали срывать, как и в прошлый раз, когда Игорь Пушкарев поздравлял женщин с 8 марта.

Напомним, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра приморской столицы. Ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. 10 апреля Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы.

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе.

А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

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