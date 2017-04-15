Во Владивостоке сегодня по-летнему тепло

В крае местами небольшой дождь

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный сильный. Температура воздуха +10...+24 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха днем +15...+17 °C.



В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +22...+24 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +15...+17 °C.