У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» пройдет «Вахта памяти»

Вахта с 5 по 8 мая с 12 до 18 часов

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке состоится патриотическая акция, в рамках которой студенты и курсанты будут нести «Вахту памяти» у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» в преддверии праздника 9 Мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города..

«Вахта памяти», посвящённая 72-летию Великой Победы, пройдёт во Владивостоке в третий раз с 5 по 8 мая с 12 до 18 часов. Студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле, тем самых отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину.

«Учебные заведения провели отбор и начали подготовку самых достойных ребят к участию в акции «Вахта памяти». Сейчас проходят репетиции на базе каждого учреждения-участника по отработке строевого шага и смены почетного караула. 5 мая в 12 часов состоится открытие патриотической акции. Всего в акции будет принимать участие 7 образовательных учреждений города Владивостока», - рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Владивостока Сергей Язев.

В этом году в акции «Вахта памяти» примут участие Морской колледж и Морской технологический колледж МГУ им. адм. Невельского, Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, Дальневосточная пожарно-спасательная академия - филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Учебный военный центр Тихоокеанского государственного медицинского университета, филиал Нахимовского военно-морского училища.