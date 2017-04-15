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Общество

Детей Владивостока наградили за "Вдохновение"

Выставка «Вдохновение» является традиционной
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) наградили участников выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества "Вдохновение", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Среди победителей - Анна Саксина, Виктория Чистякова, Яна Васина, Еватерина Тарасенко, Анна Севастьянова, Светлана Плюснина, Елизавета Васенкова, Татьяна Еремеева, Татьяна Казакова, Артем Маметьев, Александр Панов, Георгий Лисенко и другие.

Все они получили от директора Дворца детского творчества Оксаны Соловьевой грамоты. Также в награждении принял участие вице-консул по культуре генерального консульства Японии во Владивостоке Кагэяма Кота. В этом году на выставке были представлены несколько работ из Японии.

Традиционная городская выставка декоративно-прикладного творчества - одна из самых масштабных во Владивостоке. Ежегодно дети, бесплатно занимающиеся в учреждениях дополнительного образования в разных районах города, представляют на нее свои самые лучшие работы. У каждого ребенка есть возможность показать всем своё мастерство.

Здесь и вышивка, и бисероплетение, фитодизайн, оригами, картонопластика, лепка из глины и соленого теста. Представлены детские работы из керамики и кожи, а также макраме, кружевоплетение, батик (ручная роспись на ткани).

Выставка «Вдохновение» является традиционной, с каждым годом всё больше ребят принимают в ней участие. В этом году на экспозиции представлено порядка 1000 работ.

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