За овощами, мёдом и саженцами – на центральную площадь Владивостока

В субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 14 и 15 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Представлены на ярмарке и сезонные товары, например, саженцы.

Сотни владивостокцев с ранней весны до глубокой осени делают запасы на ярмарке. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

В субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.