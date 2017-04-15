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Общество

За овощами, мёдом и саженцами – на центральную площадь Владивостока

В субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернётся на центральной площади Владивостока 14 и 15 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.  Жители и гости города смогут приобрести здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Представлены на ярмарке и сезонные товары, например, саженцы.

Сотни владивостокцев с ранней весны до глубокой осени делают запасы на ярмарке. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

В субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.

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