Автомобилисты Владивостока остались без страховки 17:22, 14 апреля Автомобилисты Владивостока остались без страховки (Эксклюзив)
Во Владивостоке вновь срывают плакаты Пушкарева 17:08, 14 апреля Во Владивостоке вновь срывают плакаты Пушкарева (Фото и Видео)
​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был 16:57, 14 апреля ​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 15 суббота
05:07
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
05:07
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
05:07
В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху Эксклюзив
04:10
Патриотическими акциями, торжественными и праздничными мероприятиями во Владивостоке отметят День Победы
03:06
У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» пройдет «Вахта памяти»
02:37
Отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 4 пройдёт во Владивостоке
01:14
Детей Владивостока наградили за "Вдохновение"
00:03
Танцевальной коллектив «Стрекоза» детской школы искусств № 5 Владивостока отмечает 10-летний юбилей
Апрель, 14 пятница
23:28
Акция «Гордость» пройдет 21 апреля на Морском кладбище Владивостока
22:06
Юбилейный международный турнир «Мемориал Юрия Потапова» соберет во Владивостоке сильнейших самбистов мира
21:32
Незаконно установленные объекты сносят во Владивостоке Фото
20:02
Владивосток – Ниигата: сотрудничество городов-побратимов развивается
19:20
Во Владивостоке традиционно пройдет акция «Георгиевская лента»
18:11
​Во сколько обойдется Пасха приморцам? Эксклюзив
18:09
Завершено строительство подпорных стен на улице Светланской и Адмирала Кузнецова во Владивостоке Фото и Видео
17:56
Началась регистрация на «Зеленый марафон»
17:52
В ДФО за I квартал года появились новые инвестпроекты на более чем 10 миллиардов рублей
17:43
Питьевая вода в Приморье неудовлетворительна в 1,26% проб
17:33
Эко-экскурсии организованы для школьников и студентов столицы Приморья
17:22
Когда и как красить яйца на Пасху-2017
17:22
Автомобилисты Владивостока остались без страховки Эксклюзив
17:16
В выходные в Приморье будет тепло, но дождливо
17:15
Во Владивостоке закрыли одно из самых загадочных дел года
17:09
Исправительная колония готовится к празднованию Светлой Пасхи
17:08
Во Владивостоке вновь срывают плакаты Пушкарева Фото и Видео
16:57
​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был Эксклюзив
16:56
Во Владивостоке выявляют несанкционированные парковки
16:44
Страстная пятница-2017: что можно и чего нельзя делать
16:36
Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
16:24
Минимальная цена на водку поднимется до 205 рублей
16:14
Школьники Владивостока побывали на необычной экскурсии Видео
16:09
В роддоме Владивостока накроют пасхальный стол
15:52
Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета Эксклюзив
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

Патриотическими акциями, торжественными и праздничными мероприятиями во Владивостоке отметят День Победы

Программа мероприятий
Фото: severnoe-tushino.mos.ru Фото: severnoe-tushino.mos.ru
Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток готов к празднованию Дня Победы. Мероприятия в честь 9 Мая закреплены постановлением администрации Владивостока № 909 «Об утверждении Плана организации и проведения администрацией города Владивостока мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Владивостоке в 2017 году» от 5 апреля 2017 года.

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 - 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории.

  • 5 мая в 11 часов - возложение цветов, праздничная концертная программа
  • «Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81);
  • 5 мая в 11 часов - «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41);
  • 5 мая в 12 часов - митинг и церемония открытия «Вахты памяти» (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»);
  • 5 мая - торжественное собрание жителей города Владивостока и военнослужащих Владивостокского гарнизона в Доме офицеров флота;
  • 5 мая в 14 часов - церемония зажжения факела от «Вечного огня» мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для воссоединения «Вечных огней» городов-героев и городов воинской славы в городе Санкт-Петербурге (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»);
  • 5 мая в 12 часов - народные гуляния «Майский вальс» - танцплощадка в ритме 40-х – 50-х годов, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!» угощение солдатской кашей на открытой концертной площадке в сквере около Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а);
  • 6 мая в 12 часов - торжественный митинг, возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, воинский салют в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173);
  • 6 мая в 14 часов – митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на Аллее Героев, воинский салют, торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов Владивостока в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103);
  • 8 мая в 12 часов - торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы»;
  • 8 мая в 12:20 - торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота»;
  • 8 мая в 13 часов - торжественное возложение венков и цветов к памятнику пограничникам, погибшим при защите границ Отечества;
  • 8 мая в 15 часов - мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» - праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9);
  • 9 мая в 9 часов - торжественное возложение венка и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;
  • 9 мая в 10 часов - парад Победы;
  • 9 мая в 11 часов – шествие горожан «Бессмертный полк»;
  • 9 мая - сразу после шествия «Бессмертный полк» начнётся праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);
  • 9 мая – сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);
  • 9 мая в 11 часов - митинг, возложение цветов, угощение солдатской кашей около памятника жителям о. Попова и о. Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Попова, ул. Подгорная, 15а);
  • 9 мая в 11 часов - тематическое мероприятие «От героев былых времён…» - концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);
  • 9 мая в 12 часов - концертная программа «Ради жизни на земле» в сквере Суханова;
  • 9 мая в 14 часов - тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);
  • 9 мая в 20 часов – праздничная вечерняя концертная программа (площадь Борцов Революции);
  • 9 мая в 22 часа – праздничный фейерверк (площадь Борцов Революции, о. Русский, пос. Подножье, пос. Трудовое).

Кроме того, встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города. Так только в муниципальных школах искусств состоится порядка 30 тематических мероприятий.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 4 пройдёт во Владивостоке
02:37, 15 апреля 2017 Отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 4 пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Сводный христианский хор выступит на сцене Приморской краевой филармонии
15:26, 14 апреля 2017 Сводный христианский хор выступит на сцене Приморской краевой филармонии

Начало концертной программы 16 апреля в 17:00

White Party и День России — два выходных подряд
12:58, 14 апреля 2017 White Party и День России — два выходных подряд

В этом году легендарная «белая» вечеринка во Владивостоке открывает празднование Дня России

07:35, 14 апреля 2017 "Молитва о Владивостоке": тропарь во славу Порт-Артурской иконы положен на музыку

Автором выступил экс-худрук Приморского театра оперы и балета

Евровидение-2017 не видать: Первый канал отказался транслировать конкурс
02:58, 14 апреля 2017 Евровидение-2017 не видать: Первый канал отказался транслировать конкурс

Удаленное участие дискриминирует участницу от РФ

Праздник светлой Пасхи отметят во Владивостоке
16:09, 12 апреля 2017 Праздник светлой Пасхи отметят во Владивостоке

16 апреля

Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей
14:05, 12 апреля 2017 Во Владивостоке почтили память погибших узников фашистских концлагерей

Фоторепортаж РИА VladNews