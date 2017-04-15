Патриотическими акциями, торжественными и праздничными мероприятиями во Владивостоке отметят День Победы

Программа мероприятий

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток готов к празднованию Дня Победы. Мероприятия в честь 9 Мая закреплены постановлением администрации Владивостока № 909 «Об утверждении Плана организации и проведения администрацией города Владивостока мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе Владивостоке в 2017 году» от 5 апреля 2017 года.

Основные праздничные и торжественные мероприятия запланированы на 5 - 9 мая. Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы состоятся как в центре, так и во всех районах Владивостока, включая островные территории.

5 мая в 11 часов - возложение цветов, праздничная концертная программа

«Победный май» и угощение солдатской кашей около памятного знака жителям пос. Трудовое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Трудовое, сквер в районе ул. Лермонтова, 81);

5 мая в 11 часов - «Благодарим за подвиг!»: торжественный митинг, концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке около кинотеатра «Нептун» (ул. Русская, 41);

5 мая в 12 часов - митинг и церемония открытия «Вахты памяти» (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»);

5 мая - торжественное собрание жителей города Владивостока и военнослужащих Владивостокского гарнизона в Доме офицеров флота;

5 мая в 14 часов - церемония зажжения факела от «Вечного огня» мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» для воссоединения «Вечных огней» городов-героев и городов воинской славы в городе Санкт-Петербурге (мемориал «Боевая слава Тихоокеанского флота»);

5 мая в 12 часов - народные гуляния «Майский вальс» - танцплощадка в ритме 40-х – 50-х годов, театрализованный праздничный концерт, конкурс детского рисунка на асфальте «Салют, Победа!» угощение солдатской кашей на открытой концертной площадке в сквере около Дворца культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а);

6 мая в 12 часов - торжественный митинг, возложение цветов к братской могиле моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, воинский салют в Гайдамакском сквере (ул. Светланская, в районе дома № 173);

6 мая в 14 часов – митинг, возложение гирлянды и цветов к памятнику танковой колонне «Приморский комсомолец» на Аллее Героев, воинский салют, торжественное построение и прохождение отдельных частей Владивостокского гарнизона, воспитанников детских патриотических клубов Владивостока в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103);

8 мая в 12 часов - торжественное возложение цветочной корзины и цветов к стеле «Владивосток – город воинский славы»;

8 мая в 12:20 - торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота»;

8 мая в 13 часов - торжественное возложение венков и цветов к памятнику пограничникам, погибшим при защите границ Отечества;

8 мая в 15 часов - мероприятие «Спасибо вам, ваш подвиг вечен!» - праздничный концерт, угощение солдатской кашей на открытой площадке (ул. Анны Щетининой, в районе дома № 9);

9 мая в 9 часов - торжественное возложение венка и цветов к памятнику морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.;

9 мая в 10 часов - парад Победы;

9 мая в 11 часов – шествие горожан «Бессмертный полк»;

9 мая - сразу после шествия «Бессмертный полк» начнётся праздничное мероприятие для ветеранов «Солдатская каша» (Адмиральский сквер);

9 мая – сразу после шествия «Бессмертный полк» стартует праздничная дневная концертная программа и работа тематических локальных площадок (площадь Борцов Революции);

9 мая в 11 часов - митинг, возложение цветов, угощение солдатской кашей около памятника жителям о. Попова и о. Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (пос. Попова, ул. Подгорная, 15а);

9 мая в 11 часов - тематическое мероприятие «От героев былых времён…» - концерт творческих коллективов, выступление духового оркестра, конкурс на лучший рассказ о героях войны, военно-спортивные соревнования и угощение солдатской кашей на открытой площадке перед храмом Торжества Пресвятой Богородицы в честь Ея иконы «Порт-Артурская» (ул. Гамарника, в районе дома № 17);

9 мая в 12 часов - концертная программа «Ради жизни на земле» в сквере Суханова;

9 мая в 14 часов - тематическое мероприятие «Минувших лет святая память…» - выставка техники и вооружений времён Великой Отечественной войны, выступление духового оркестра и творческих коллективов Владивостока «Танцплощадка молодости нашей», угощение солдатской кашей на площадке перед зданием административно-территориального управления Первореченского района (ул. Ильичёва, 15);

9 мая в 20 часов – праздничная вечерняя концертная программа (площадь Борцов Революции);

9 мая в 22 часа – праздничный фейерверк (площадь Борцов Революции, о. Русский, пос. Подножье, пос. Трудовое).

Кроме того, встречи с ветеранами, уроки патриотизма, тематические конкурсы и викторины пройдут в общеобразовательных школах, муниципальных библиотеках и школах искусств города. Так только в муниципальных школах искусств состоится порядка 30 тематических мероприятий.