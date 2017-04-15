Отчётный концерт воспитанников детской школы искусств № 4 пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

Воспитанники детской школы искусств № 4 продемонстрируют, чему научились за учебный год. Отчётный концерт юных артистов состоится в субботу, 15 апреля, в 16 часов в Приморском краевом колледже искусств (ул. Русская, 40).

В концертной программе - произведения отечественной и зарубежной классики, народные песни в современной аранжировке. На сцену выйдут коллективы и солисты - победители и лауреаты городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей. Среди которых - оркестр народных инструментов, хор младших классов «Колокольчик», хор старших классов «Серебряные нотки», ансамбль гитаристов «Милонга», ансамбль скрипачей младших классов, ансамбль скрипачей «Своя игра».

Как отметили в ДШИ № 4, к этому событию воспитанники, преподаватели, концертмейстеры готовились в течение года.

Администрация Владивостока приглашает на отчётный концерт всех желающих. Вход свободный.