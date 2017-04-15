Танцевальной коллектив «Стрекоза» детской школы искусств № 5 Владивостока отмечает 10-летний юбилей

Вход свободный

Владивосток, суббота, 15 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 апреля, в 17 часов во Дворце культуры железнодорожников (Партизанский проспект, 62а) состоится юбилейный концерт танцевального коллектива «Стрекоза» муниципальной детской школы искусств № 5, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие посвящено 10-летию «Стрекозы».

На сцену выйдут младший, средний и старший составы коллектива, а также юные артисты образцовой студии современной хореографии «Пластилин» и хореографического ансамбля «Грация».

Коллектив «Стрекоза» был организован заместителем директора по концертно-выставочной работе ДШИ № 5 Олесей Мельниковой в 2007 году. Сейчас ребята занимаются в различных танцевальных стилях, участвуют и становятся победителями и лауреатами городских, региональных и международных конкурсов и фестивалей.

Так, только в 2016 году «Стрекоза» стала лауреатом 1 степени II Дальневосточного фестиваля-конкурса детского творчества «Земля в твоих ладошках», лауреатом 2 и 3 степеней XVII открытого международного конкурса балетмейстерских работ «Игры воображения – 2016», лауреатом 1 степени V регионального конкурса детских и юношеских музыкальных, хореографических и театральных коллективов «Соломенная шляпка - 2016» и многих других.

2017 год только начался, но юные артисты уже завоевали немало наград. Например, коллектив стал лауреатом 1 и 2 степеней международного танцевального конкурса-фестиваля «Asia-Dance - 2017», лауреатами 2 и 3 степеней международного детско-юношеского конкурса хореографического искусства «Симфония талантов – Vladdancecity - 2017».

Администрация Владивостока приглашает на юбилейный концерт «Стрекозы» жителей и гостей города. Вход свободный.