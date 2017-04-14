​Во сколько обойдется Пасха приморцам?

Владивосток готовится к празднованию главного христианского праздника

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В воскресенье, 16 апреля, православные будут отмечать главное торжество - Воскресение Христово. Хоть до праздника ещё два дня, а в супермаркетах и магазинах Владивостока со вчерашнего дня уже собираются очереди за главными атрибутами пасхального стола- пасхальными куличами, яйцами, творожной пасхой. Корреспондент РИА VladNews выяснил, во сколько в этом году обойдется празднование Пасхи для приморцев.



Покупатели отметили, что на семью из трех человек они покупают два больших и один средний пасхальных куличей, 3 десятка яиц. Стоит отметить, что десяток яиц практически в магазинах Владивостока не изменился в стоимости. В среднем, стоимость одного десятка колеблется в пределах от 80 до 95 рублей. Однако в супермаркете "Реми" можно приобрести десяток яиц первой категории за 72 рубля. Также в продаже имеются и набор из 30 штук яиц, который стоит около 200 рублей. Для приморцев, которые не хотят тратить времени на покраску яиц в супермаркете продаются специальный пасхальный набор, состоящий из 10 штук покрашенных яиц. Купил и красить ничего не нужно. Стоимость такого набора- 100 рублей.



Ещё дешевле приобрести десяток яиц можно в супермаркете "Парус за 69 рублей, а в супермаркете "Фреш-25"- за 59 рублей за один десяток.



Пасхальный кулич во Владивостоке можно приобрести практически во всех супермаркетах и магазинах в пределах от 34 до 200 рублей. Самые дорогие куличи продают на Некрасовском рынке. Там стоимость кулича в 150 граммов составляет 115 рублей, в то время, как в супермаркете "Окей" такой кулич можно приобрести за 42 рубля.





Продавцы отмечают, что в этом году в магазинах дефицит творожных пасок. И их практически уже нет на прилавках магазинов. Многие из покупателей отметили, что творожную пасху лучше приготовить в домашних условиях, однако это удовольствие не из дешевых.





В общей сложности, празднование главного православного праздника приморцам обойдется в пределах от 1000 до 1600 рублей.