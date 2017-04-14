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Общество

Началась регистрация на «Зеленый марафон»

Достижение будет зафиксировано в Книге рекордов России
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

28 мая 2017 года в России пройдет ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк, сообщает РИА VladNews. Регистрация участников уже стартовала на сайте мероприятия.

В этом году в марафоне смогут принять участие жители 6 городов Дальнего Востока – Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана, впервые на старт выйдут жители Южно-Сахалинска.
Традиционно в марафоне принимают участие люди всех возрастов - независимо от уровня физической подготовки.

Для информации:«Зеленый марафон» Сбербанка в 2016 году объединил 45 городов России, расположенных в 11 часовых поясах страны, а также Белоруссию, Казахстан, Турцию и Хорватию. Количество участников «Зеленого марафона 2016» составило более 75 тысячи человек, гостей – почти 140 тысяч человек. Проект установил российский рекорд как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня. Достижение будет зафиксировано в Книге рекордов России.
«Зеленый марафон-2016» принимали 5 городов Дальнего Востока – Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Биробиджан и Комсомольск-на-Амуре. На старт забега вышли 4,5 тысячи дальневосточников. 

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