Автомобилисты Владивостока остались без страховки

У агентов автострахования закончились бланки

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года стало возможным заключить договор ОСАГО в виде электронного документа, сообщает РИА VladNews. В связи с этим у владивостокцев возникли некоторые проблемы с автострахованием.

Как стало известно корреспонденту агентства, сегодня у многих страховых агентов закончились бланки. Таким образом, автолюбители временно остались "без колес"- передвигаться на не застрахованном автомобиле чревато различными последствиями. В офисе одной из страховых компаний корреспонденту РИА VladNews сообщили, что бланки также закончились и поступят в реализацию только на следующей неделе.

Скорее всего, связано это с тем, что теперь оформить полис можно через интернет. Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России (адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71, тел./факс 8(423)222-87-91, 222-04-78, 226-86-57, сайт: www.cbr./region/info/prim/contacts/, электронная почта: 05media@cbr.ru) либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru).