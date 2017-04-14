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Общество

Во Владивостоке закрыли одно из самых загадочных дел года

Зачем было возбуждено дело о митинге, неизвестно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке закрыто одно из самых загадочных дел года: суд вынес решение о прекращении дела в связи с "отсутствием состава правонарушения", сообщает корреспондент РИА VladNews. 

"Только что закончился суд по делу когда меня задержали 19 февраля после митинга против ЭРА-ГЛОНАСС," - пишет на своей странице в Fb депутат Законодательного Собрания Приморского края Артем Самсонов. - "Да и какой может быть состав, если есть разъяснение Конституционного суда Российской Федерации, что при проведении хоть собрания, хоть митинга, хоть пикета на Привокзальной площади Владивостока подавать уведомление не требуется".

Напомним, 19 февраля на Привокзальной площади Владивостока прошел митинг автомобилистов, посвященный проблемам ввоза транспортных средств в РФ. Проблема появилась после введения обязательной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 января 2017 года.

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