​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был

Мужчина сильно удивился "пришитой" ему статье

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Жителя Владивостока наказали за участие в митинге, на котором он не был: ему пришло письмо о том, что он признан виновным с совершении правонарушения по статье 20.5 КоАП РФ ("Нарушение требований режима чрезвычайного положения"), сообщает корреспондент РИА VladNews. При этом мужчины во время митинга против коррупции 26 марта в городе и вовсе не было. Впрочем, это не единственная странность в деле:

- Вот как на меня могли составить административный протокол по старому паспорту? - недоумевает горожанин. - Я его сдал 15 октября прошлого года, и с 15 ноября 2016-го хожу с другим паспортом. Кроме того, у меня за это время в паспорте поменялась прописка. Конечно, морально я 26 марта был с ними (с митингующими - РИА VladNews), однако на деле я находился на даче, где монтировали стекло, и я присматривал за работами.

Что это было, еще предстоит разобраться. Но на вопрос горожанина, который "был на митинге", как он мог показать полицейским паспорт, которого у него давно нет, правоохранители ответили, что по всей вероятности он "ввел в заблуждение" полицейских. А на вопрос, как получить на руки копию протокола, ему расписали длительную процедуру запроса документа через канцелярию суда.

- У меня одна надежда - провести экспертизу и доказать, что в протоколе стоит не моя подпись, - сказал собеседник РИА VladNews.

Напомним, в воскресенье, 26 марта, во Владивостоке прошел митинг против коррупции под лозунгом «Он вам не Димон». В акции приняло участие порядка тысячи человек.