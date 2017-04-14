Как живут пациенты психбольницы Владивостока?

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В связи с недавним сообщением о «побеге» пациента из краевой клинической психиатрической больницы, корреспондент РИА VladNews решил посетить лечебное учреждение, чтобы узнать, в каких условиях содержатся больные клиники, и так ли просто «сбежать» из больницы.

Главврач краевой клинической психиатрической больницы города Владивостока, расположенной на улице Шепеткова, 14, Максим Артамонов рассказал корреспонденту агентства, что последнее время часто стали появляться сообщения о том, что пациентов в психбольнице бьют, над ними издеваются, не кормят и так далее.

«Все это - полная чушь. Обстановка ничем не хуже, чем в других больницах города. Больных только больше, чем положено. Но иногда это и в помощь: они могут следить друг за другом – пассивный надзор», - говорит Максим Артамонов. Главврач отмечает, что даже в женском отделении царит тишина и спокойствие, хотя обычно именно в женских коллективах возникают проблемы.

Существует распространенное заблуждение о том, что психиатрическая больница – это учреждение с темными комнатами-карцерами, смирительными рубашками, наручниками и прочее – все как в кино. Главврач полностью опроверг данное представление.

«Есть больные, которые поступают к нам в возбужденном состоянии. Конечно, таких приходится фиксировать, привязывать к кровати, чтобы приступить к лечению. Позже, когда человек успокоится, его отвязывают. Его никто не будет мучить и уж тем более издеваться и бить», - говорит Максим Николаевич.

Кроме того, по словам главного врача клиники, очень часто люди самостоятельно обращаются с просьбой о помощи, либо родственники начинают беспокоиться о состоянии человека. У таких людей еще сохранилась частичная критика к своему состоянию, и они понимают, что с ними случилось то, что не соответствует норме. При нарушениях мышления такое бывает редко, потому что у человека начинается бред, поражается область мышления.

«Чаще всего к нам попадают с депрессиями, возбуждениями – нестабильным эмоциональным состоянием», - говорит Максим Николаевич.

Кроме того, Максим Артамонов рассказал о психических различиях между мужчинами и женщинами, которые сюда попадают.

«Чаще всего у женщин наблюдаются нарушения эмоциональные. У мужчин же бредовые расстройства», - комментирует главврач.

Что касается вопроса содержания пациентов, то больные здесь находятся в нормальных условиях, хорошо питаются: всегда есть фрукты, молочная продукция. Иногда здесь питание даже лучше, чем в других больницах. Выхода в город у пациентов нет, но гулять по территории, которая с двух сторон огорожена, не запрещено, а наоборот – необходимо.

Самая первая палата в женском отделении краевой клинической психиатрической больницы – палата для больных, которые поступили в учреждение впервые. Это маленькое помещение без дверей, которое рассчитано всего на четырех человек.

«Здесь лежат пациенты относительно интеллектуально сохранные – больные, которым в большей степени необходим покой. Поступивших сюда впервые обстановка, безусловно, шокирует», - рассказывает медсестра отделения.

Персонал контролирует состояние пациентов, которые находятся под наблюдением, круглосуточно. Есть такие пациенты, которые склонны к суициду, есть те, кого пугает замкнутое пространство и так далее. Во избежание казусов двери в палатах отсутствуют, что дает возможность видеть все, что происходит внутри. Сейчас устанавливается в тестовом режиме система видеомониторинга за больными. В двух отделениях она уже начала функционировать. Однако сторонним лицам фото и видеосъёмка в отделении запрещена.

«Все родственники предупреждены заранее о том, что фотографировать здесь нельзя. Также это касается и студентов, которые здесь часто бывают, молодых врачей. Никому не хочется афишировать свое пребывание здесь», - рассказывает медсестра.

Однако есть и кабинеты, где двери все-таки имеются. Например, процедурная, сестринская, ординаторская и столовая. Но дверные ручки на дверях отсутствуют – отличительная особенность психиатрических больниц. Ручки есть только в карманах у медперсонала. Сделано это для безопасности. Пациентам попасть в кабинеты в любом случае не удастся.

Кроме палат у пациентов имеется место отдыха: длинный светлый коридор с мягкими лавочками, куда больные выходят из палат, чтобы пообщаться друг с другом. Также в свободном доступе имеется и телевизор.

Далее, как и везде, – просторная кухня. Еда здесь варится в огромных котлах и в больших объемах – голодным не останется никто. Запах на кухне чем-то напоминает домашнюю обстановку. Главврач больницы отмечает, что для пациентов по максимуму пытаются создать атмосферу дома.

«Из тех условий, что у нас есть, мы делам все максимально возможное, чтобы поскорее вылечить пациента», - говорит Максим Артамонов.

Охрана в больнице также имеется, но главврач отмечает то, что не стоит забывать о том, что это больница, а не тюрьма.

«Заборов с колючей под напряжением проволокой здесь быть не должно. Это не тюрьма. Охрана здесь есть только для обеспечения безопасности на территории учреждения и для обеспечения безопасности имущества. А физической охраны нет: от кого здесь охранять? Люди здесь лечатся. Если вдруг привозят крайне возбужденного пациента, то мы прибегаем к помощи полиции: вызываем наряд, который помогает угомонить больного. Бывает, что привозят людей в наручниках. Пару дней, и пациент переходит в обычный режим, становится управляемым и поддается коррекции», - рассказывает главврач.

Кроме того Максим Николаевич рассказал корреспонденту агентства о том, что клиника очень часто принимает в гости церковных работников.

«Мы очень тесно сотрудничаем с местной РПЦ – они у нас частые гости. Каждую неделю в больницу ходят священники, исповедуют больных, проводят обряды. На праздники пациентов поздравляют, дарят подарки. Скоро праздник Светлой Пасхи, и мы уже готовы принимать гостей», - говорит главврач.

Максим Артамонов рассказал, что, когда пациенты проходят курс лечения, они могут быть свободны. Далее дистанционное наблюдение: либо посещение лечебного учреждения самостоятельно, либо врачи сами будут ездить к пациенту домой.

«Психиатрия – это вещь особенная, великому сожалению, не имеющая ничего общего с другой медициной. К примеру, травматология. Нога сломалась, срослась, человек может дальше прыгать и бегать. Здесь же, если есть психическое заболевание у человека, то оно не проходит вот так бесследно и навсегда. Назначается остаточное лечение, уменьшаются дозы лекарственных препаратов. Те пациенты, которые следят за своим лечением, соблюдает все рекомендации врача, вовремя и правильно принимают медикаменты, имеют шанс вообще больше не попасть в психиатрическую клинику. 30% из тех, кто когда-либо здесь лечился, после курса возвращаются в общество, где никто даже и не подозревает об их нахождение в таком специфическом учреждении. И 30% - это достаточно хороший показатель, я считаю. Но медицина не всесильна. Есть и такие пациенты, которые лечатся у нас на постоянной основе. Большой процент потом получает инвалидность различной степени, далее больные отправляются в интернаты для содержания психически больных, где и доживают свои дни», - рассказывает главврач.

Кроме того, общество привыкло думать, что все те, кто предпринял попытку суицида, непременно попадают в психиатрическую клинику. И этот миф развеял главврач больницы.

«Если у пациента психологические проблемы, то с ним обязательно будут работать специалисты. Если же человек попытался совершить суицид под действием алкоголя, наркотических и психотропных веществ, то первоначально он попадает в токсикологию. После больной проходит осмотр психиатром. Если есть показания, то его непременно отправят в нашу клинику. Если же нет, то наша помощь здесь не нужна», - рассказывает главврач.