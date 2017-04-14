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Питьевая вода в Приморье неудовлетворительна в 1,26% проб

По итогам I квартала этого года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Питьевая вода из крана в Приморье по итогам I квартала 2017 года стала содержать меньше микробов, чем то было по итогам IV квартала 2016 года; об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора региона, сообщает РИА VladNews. По результатам лабораторного исследования установлено, что вода в системах централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения не отвечает  гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в 1,26% проб (в последнем квартале 2016 года - 2,93%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивается как средняя. 

Напомним, по итогам марта 2017 года вода из крана стала хуже в сравнении с февралем этого года. 

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