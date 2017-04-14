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Общество

Уже завтра во Владивостоке пройдёт большой праздник «Дачный бум»!

Все дачники, садоводы и просто жители Владивостока! Берите хорошее настроение и приходите на мероприятие «Дачный бум»
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Уже завтра, 15 апреля,  состоится долгожданный праздник весны «Дачный бум-2017»! Вот уже второй год подряд этот фестиваль оповещает всех об открытии дачного сезона. Организаторами праздника выступают журнал «Сады и огороды Приморья» и сеть магазинов «Универсад».

Праздник «Дачный бум» подарит гостям зажигательную шоу-программу с веселым, заводным ведущим. Гостей ждёт музыкальная программа, конкурсы мастер-классы! На площадке будет работать шаржист, а для детишек помладше организаторы приготовили отдельный сюрприз – бесплатный аквагрим!

Так же гости смогут насладиться творчеством выставки-продажи мастеров прикладного искусства. У местных умельцев можно будет приобрести мыло ручной работы, масло для бороды, украшения из кожи и керамики, замечательные и оригинальные наборы для предстоящей Пасхи! И, если это - праздник, то, как же без подарков!? Наших гостей ждет большой розыгрыш подарков от сети магазинов «Универсад» и журнала «Сады и Огороды Приморья! Помимо розыгрыша, в этот день можно будет приобрести продукцию компании «Универсад» со скидкой от 20 до 50%! Часть вырученных средств пойдёт на приобретение памперсов для малышей-отказничков.

Ждем всех в эту субботу 15 апреля на 4 этаже в ТРК «Седанка Сити» на незабываемом фестивале дачного искусства! Начало в 13:00!

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