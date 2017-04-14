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В выходные в Приморье будет тепло, но дождливо

Во Владивостоке осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В минувшие сутки в Приморье потеплело на 4-9 градусов, температура воздуха составила +8…+15 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке осадков не наблюдалось, незначительно потеплело. Днем воздух прогрелся до +8…+10 °C, ночью температура понизилась до +4…+6 °C.

Сегодня, 14 апреля, Приморье окажется во власти циклона. Воздух прогреется в континентальных районах до +15…+22 °C, на побережье до +9…+14 °C.

Во Владивостоке переменная облачность. В конце дня есть вероятность небольшого дождя. Воздух прогреется до +9…+14 °C.

В субботу погода будет неустойчивая. Ночью над краем пройдет атмосферный фронт и вызовет в отдельных районах небольшой дождь, к утру на большей территории осадки прекратятся. Минимальная температура воздуха +1…+7 °C, при прояснениях до −5 °C. В первой половине дня в поле повышенного давления погода будет спокойной: без осадков, ветер слабый до умеренного. Во второй половине дня погода изменится. К северным районам Приморья подойдёт новый атмосферный фронт. Здесь местами ожидаются небольшие дожди. Увеличатся барические градиенты, в большинстве районов усилится ветер. Воздух прогреется до +19…+24 °C, на побережье прохладнее, +13…+18 °C.

В воскресенье дожди в крае прекратятся и прояснится.

Во Владивостоке в ближайшие выходные осадков не ожидается. Ветер свежий. Температура воздуха в ночные часы +4…+7 °C, в дневные +14…17 °C.

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