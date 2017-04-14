Общегородская ярмарка продолжает работу на центральной площади Владивостока

Ярмарка будет работать до 19 часов

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Общегородская ярмарка развернулась сегодня, 14 апреля, на центральной площади Владивостока. Сотни горожан приобретают здесь картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия, саженцы и рассаду от фермеров и товаропроизводителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В преддверии светлой Пасхи гости и жители Владивостока покупают куличи к праздничному столу.

Как сообщили в управлении экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, на ярмарке свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей.

Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе – весны до глубокой осени - проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва.

Сегодня, 14 апреля, ярмарка будет работать до 19 часов. В субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.