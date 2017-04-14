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Жителей города в Приморье кормили просроченным мясом

Хозяйка торговой точки на рынке Артема не знала, зачем на товаре маркировка
Фото: HQ-OBOI.ru Фото: HQ-OBOI.ru
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Одна из «мясных точек» на рынке «Восход» в городе Артем Приморского края реализовывала целый ассортимент мясных продуктов неизвестного происхождения, неустановленного качества и с давно истекшим сроком годности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Сотрудники полиции с инспекторами Россельхознадзора провели проверку одной из торговых точек городского рынка, где, по оперативным сведениям, находится в обороте мясная продукция сомнительного качества и частично с истекшим сроком годности. Проверка подтвердила: индивидуальный предприниматель здесь действительно торгует неликвидом, нарушая закон и ставя под удар здоровье своих покупателей.

Например, свиные ноги и кости, которые артемовские хозяйки покупают на холодец, вообще не имели маркировки производителя. На куриных крыльях и бедрышках маркировка была, но без даты изготовления. А вот свиные голяшки совершенно бессовестно продавали с истекшим уже как 3 месяца сроком годности. И на всю продукцию отсутствовали документы.Последствия от такой трапезы – как в русской рулетке. 

Артемовская бизнес-леди, владелица этой точки с просрочкой, о необходимости соблюдения норм законодательства, видимо, не догадывается: в протоколе она пояснила, что даже не знала о том, что маркировка должна сохраняться на товаре до его реализации, а не удаляться заранее.

В отношении ИП сейчас ведется административное разбирательство, в результате которого будет определена судьба товара и размер штрафа за нарушение законодательства.

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