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Спорт

Репортаж с баскета «Спартак-Приморье»: без права на ошибку

В баскетбольной Супер-лиге проходят полуфиналы
Фото: vl.ru Фото: vl.ru
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В баскетбольной Супер-лиге России проходят полуфинальные поединки. Первые две игры «Спартак-Приморье» проводил в Сургуте. Обе встречи с БК «Университет-Югра», который занял второе место в регулярном первенстве, оказались на редкость ожесточенными. Первую встречу наши земляки проиграли, а вторую – выиграли.

Сейчас полуфинал переместился во Владивосток. 13 апреля состоялся третий поединок на площадке СК «Олимпиец», сообщает корреспондент РИА VladNews с места события.

К сожалению, эта игра была проиграна. Хотя в ней себя классно показали Федор Ключников – 16 очков (4 передачи), Андрей Матеюнас – 15 (1 подбор, 1 передача), Джастин Мартин – 15 (12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата) и Максим Кривошеев – 12 (13 подборов, 1 передача, 4 перехвата), по очереди бравших себя функции лидера.

Все случилось в первой же 10-минутке. Крупно проиграв стартовый отрезок, приморская команда оказалась в роли догоняющей на протяжении всего остального матча. У «Спартака» не летели в корзину мячи с дальней дистанции, а вот у студентов-сибиряков они удавались – 10:25.

Во втором периоде наши снайперы стали отмечаться попаданиями из-за красной линии, к примеру, Кривошеев набрал 7 очков бросками из-за черты. Плюс Владимир Белов в быстром нападении забил красиво сверху… Но все попытки сократить отставание не удавались из-за результативных контратак гостей. По итогам этой 10-минутки получилось 22:22, а на табло оставались все те же «-15».

А вот «трешка» Андрея Кирдячкина уже на исходе третьей четверти позволила нашей команде выиграть отрезок с разницей в 2 очка – 17:15. Хотя перелом в игре наступил уже в заключительной партии.

Было несколько точных бросков Кирдячкина и Ключникова. За 4 минуты финальной сирены разница в счете сократилась двух бросков – 63:69. Быстрые атаки и тактика фола оставляли надежду «Спартаку», но догнать «Университет» не получилось. Общий счет 76:83

Права на ошибку у нашей команды не осталось. Четвертый матч серии состоится 14 апреля во Владивостоке на паркете СК «Олимпиец». Начало в 19:00.

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