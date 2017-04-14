В роддоме Владивостока накроют пасхальный стол

Пациенток угостят пасхальными булочками с изюмом, покрытыми сахарной глазурью с разноцветной присыпкой

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Светлое Христово Воскресенье отметят в роддоме № 3 Владивостока. В этот день, 16 апреля, пациенток учреждения ожидает особое меню, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, на праздничном столе будут присутствовать пасхальная выпечка и крашеные яйца, для оформления которых повара учреждения традиционно используют только натуральные, природные красители. Что же касается куличей, то в этом году продукцию от сторонних производителей в учреждении заменит выпечка собственного производства. Пациенток угостят пасхальными булочками с изюмом, покрытыми сахарной глазурью с разноцветной присыпкой. Их подадут на завтрак вместе с крашеными яйцами.

Подчеркнем, что особые блюда можно увидеть в меню роддома № 3 Владивостока не только на Пасху, но и на другие праздники, которые масштабно отмечаются в нашей стране. Так, например, в течение масленичной недели работники кухни радуют женщин маленькими символами солнца, а на Яблочный Спас – пирогами с яблоками. Специальные угощения повара готовят также на новогодний стол, к 8 Марта и 23 февраля. По мнению коллектива учреждения, присутствие праздничных блюд помогает созданию в родильном доме атмосферы домашнего уюта, радости и хорошего настроения, а значит – способствует скорейшему выздоровлению пациенток и восстановлению сил после родов.