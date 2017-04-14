Исправительная колония готовится к празднованию Светлой Пасхи

Осужденные женщины сами готовят традиционные угощения

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

В преддверии одного из главных православных праздников осужденные женщины готовят традиционные угощения, придумают различные поделки и украшения, участвуют в тематических конкурсах и литературно-поэтических вечерах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю.

В преддверии Пасхи в исправительной колонии № 10 идет активная подготовка к празднованию. Под руководством сотрудников отдела воспитательной работы осужденные женщины подготовили поделки, праздничные открытки с поздравлениями для родных и близких, прошли конкурс плакатов на пасхальную тему и литературно-поэтические вечера. Поделки, открытки и сладости к празднику передадут ребятам из подшефной школы-интерната. В четверг женщины провели генеральные уборки в отделениях, навели порядки. В кафе «Льдинка» для осужденных готовят традиционные угощения - пекут куличи и красят яйца.

Представитель Русской православной церкви отец Вячеслав на святой седмице проведет Пасхальный молебен и вручит осужденным женщинам 200 освященных куличей. Все проведенные мероприятия способствуют укреплению и сохранению традиций, которые занимают особое место в жизни каждого православного человека.