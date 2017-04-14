Акция «Гордость» пройдет 21 апреля на Морском кладбище Владивостока

Акция проходит с 2009 года

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Уже ставшая традиционной гражданско-патриотическая акция «Гордость» пройдёт во Владивостоке в преддверии Дня Победы, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу администрации города. 21 апреля в 11 часов добровольцы приведут в порядок места захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, тружеников тыла на Морском кладбище города.

«Акция проходит с 2009 года. «Гордость» показывает, что молодежь Владивостока имеет активную жизненную позицию и чтит память героев, которые отдали жизнь за мирное небо над головой», - отметил начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Напомним, акция «Гордость» проходит во Владивостоке в два этапа - в преддверии Дня Победы и Дня окончания Второй мировой войны. В акции принимают участие студенты, курсанты высших и средних учебных заведений города, школьники и представителей молодежных общественных организаций. Кроме того, в акции традиционно принимают участие представители городского совета ветеранов.