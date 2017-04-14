Во Владивостоке выявляют несанкционированные парковки

Составлено 6 протоколов

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проходят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Котельникова, Луговая, Адмирала Горшкова, Постышева, Пограничная и проспекте 100- летия Владивостоку.

Составлено 6 протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 2 - за самоуправство и 1 - за нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и сотрудников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 71 протокол об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан – 36.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконных парковок жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).